«Терпение заканчивается – приходит креатив»: Унитаз и диван со скелетом появился в ЖК «Новинки Smart City»

Необычная инсталляция появилась в недостроенном ЖК Новинки Smart City. Фото: рабочая группа ЖК Вконтакте

Необычная инсталляция появилась в недостроенном ЖК «Новинки Smart City»: там кто-то выставил на улицу диван, посадил на него скелет, а рядом поставил унитаз. Здесь же на заборе повесили растяжку, на которой крупными буквами написано «800 лет – 800 пустых обещаний Smart City». Об этом сообщается в группе жилого комплекса в соцсети.

- Время идёт, а стройка стоит, рабочей силы все меньше и меньше, а ведь остался всего лишь год, а домов 17!!! Что можно сделать за 1 год с учётом, что рабочих не более 40 ?!? Что могут сделать обычные люди против системы? Что можно сделать, чтобы обратить на себя внимание, привлечь к проблеме и решить её? Терпение заканчивается - приходит креатив, - написал один из дольщиков, опубликовавший фотографии с места событий.

Своих квартир дольщики ждут уже 6 лет. Фото: рабочая группа ЖК Новинки Smart City Вконтакте

ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.

В жилой комплекс входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Изначально планировалось, что права всех 1,8 тыс. дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

Отметим, что это уже не первая попытка обманутых дольщиков ЖК «Новинки Smart City» привлечь внимание к проблеме. Так, некоторое время назад на поле рядом с комплексом была замечена гигантская надпись SOS.