Пять детских площадок отремонтируют в Советском районе до конца августа

Пять детских площадок отремонтируют в Советском районе Нижнего Новгорода до конца августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Территорию благоустройства обязательно уберут, тщательно промоют и отремонтируют игровое оборудование, обновят и покрасят малые архитектурные формы на пяти детских площадках.

- Детская площадка - важный элемент социального взаимодействия. Эти объекты являются местом притяжения детей и их родителей. Мы проводим регулярные проверки их состояния, по итогам которых принимаем решение о необходимости ремонта. Кроме того, мы ориентируемся на обращения жителей, которые поступают через социальные сети и порталы по взаимодействию с гражданами. Представители подрядных организаций приступили к работам, - отметил заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колото.

Так, ремонт детских игровых элементов проведут на площадках, расположенных по адресам: ул. Республиканская, д.33, ул. Бекетова, д.13(на территории Гимназии №53) и 4Б,ул. Козицкого, д.3, а также ул. В. Шишкова, д.6/2.

Кроме ремонта, будет завезен песок в песочницы по 11 адресам: ул. Ванеева, д.51 – 61,108, ул. Ивлиева, д.20, ул. Козицкого, д.5/1, ул. Н. Сусловой д.9/1, 2/3, 3/2, ул. Норвежская д.4,6, ул. М. Рокоссовского, д.9-13, ул. Штеменко, д.9/16, ул. Пушкина, д.43, ул. Бекетова д.13, 4Б, ул. Козицкого, д.3 и пер. Высоковский д.5.

Также Сергей Колотов отметил, что в осенне-зимний период песок вымывает из песочниц и его необходимо обновлять. Существует даже сертификат, которые подтверждает пригодность использования песка на детских площадках

Местные жители уже обратили внимание на положительные изменения, которые произошли в Советском районе.