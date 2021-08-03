Жителей Нижегородской области предупредили об урагане в ближайшие часы

В ближайшие часы Нижний Новгород и его область может накрыть ураган. Об этом жителей Нижнего Новгорода и Владимира предупредил Росгидрометцентр.

- Ночью холодный фронт прошел через Москву. В обед, если где-то будут обострения, то в Нижегородской, Владимирской областях. Но все зависит от того, насколько мощными будут облака в этот период, так как чем выше и мощнее облако, тем его трение с земной с поверхностью сильнее. Шквалистый ветер может наблюдаться, но это очень индивидуально, – заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам синоптиков, причиной катаклизма стал холодный фронт циклона. В ближайшие часы он будет проходить через ряд регионов, где может развиться ураган, к ним относится и Нижегородская область.

Напомним, что высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 3 по 6 августа согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 4 и 5 классов.

ГУ МЧС по Нижегородской области поделилось рекомендациями с населением:

- соблюдайте все правила пожарной безопасности;

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;

- не бросайте горящие окурки в траву;

- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;

- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.