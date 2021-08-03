Придомовую территорию на ул. Механизаторов заасфальтировали по просьбе нижегородцев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Придомовую территорию на ул. Механизаторов, 8 в поселке Березовая Пойма заасфальтировали по просьбе жителей. Так, на одном из личных приемов к главе администрации Московского района Владимиру Кропоткину обратились с просьбой благоустроить дорогу на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Дом №8 по ул. Механизаторов относится к пятой категории и обслуживается МП «ГУК». Территория, которую планировали отремонтировать, была отмежевана к дому. Домоуправляющая компания известила, что деньги на счету дома есть, но у специалистов возникла сложность с поиском подрядной организации для выполнения работ, - рассказал глава районной администрации Владимир Кропоткин.

Сейчас все ремонтные работы уже завершены. Асфальто-бетонную смесь уложили на площади около 90 кв.м.

Напомним, что 60 миллионов рублей выделили дополнительно на строительство дороги между улицей Академика Сахарова и ЖК "Анкудиновский парк" из резервного фонда правительства России. Комиссия Федерального собрания приняла решение о переводе средств на субсидии по программам жилищного строительства в Нижегородской области на заседании 30 июля.