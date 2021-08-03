В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет и воду 3 августа

Во вторник, 3 августа, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии и горячей воды. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Советского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Богородского (№2, 8/1, 13/1 и 14) и по улице Генерала Ивлиева (30/1 и 32/4).

В Сормовском районе без горячей воды с 09:00 до 14:00 останутся дома по улице Исполкома ( №1, 3, 4 и 6).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 26 мая, без электричества остались 16 домов.

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