Ещё у 547 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 3 августа 2021 года, всего с начала пандемии 142 181 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 486 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 129 528 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 тысяч, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 401) и г. Бор (7 387), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (260). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 659), за сутки там выявили 56 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 952 новых случаев), Московская область (1 540 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 910 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.