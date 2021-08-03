Более 20 нижегородцев стали победителями марафона движения «Старт 800» Фото:пресс-служба правительства Нижегородской области

21 нижегородец признан победителем по итогам июньского марафона. Около тысячи жителей региона приняли участие в нем. Участниками спортивного мероприятия стали пользователи бесплатного мобильного приложения "Активный житель". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в субботу, 31 июля, на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей и призеров. Участники получили призы за активность в ходьбе, беге, езде на велосипеде и за тренировки в домашних условиях. Также были награждены отличившиеся в специальных номинациях «Привет, лето!» – за наибольшую дистанцию пробега среди детей в возрасте от 12 до 18 лет и «Активный вечер» – за наибольшую дистанцию по ходьбе в вечернее время - с 20:00.

В числе победителей и призеров были также жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, г.о. Семеновский, Кстовского и Городецкого районов.

- Мобильное приложение «Активный житель» позволяет поклонникам здорового образа жизни ставить перед собой новые задачи и получать бонусы за их достижение. Это в полной мере способствует целям проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что о разработке мобильного приложения «Активный житель» Глеб Никитин сообщил в октябре 2019 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, аналогов мобильного приложения «Активный житель» пока нет ни в России, ни в мире. Программа позволит людям учитывать во время занятий спортом, туризмом или культурного досуга свои местонахождение и биометрические параметры. За активность все пользователи будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на билеты в театры и кино, а также получить за них скидки при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов и на покупки спортивных товаров.