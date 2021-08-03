Экскурсии по кладбищам запустят в Нижегородской области

Краеведческий проект о кладбищенских легендах запустят в Нижегородской области. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на одного из его создателей, владельца цифрового агентства «Высота», лауреата премии Нижнего Новгорода Алексея Никонова.

По мнению Алексея Никонова, часто за сухими надписями на надгробиях скрываются интересные истории и настоящие легенды, которые обязательно должны быть рассказаны. Предполагается, что в рамках проекта появятся карточки с фотографиями могил и мини-историями о жизни погибших нижегородцев. Также будут организованы очные экскурсии по этим местам.

- Формат проекта нам видится как нечто, сочетающее в себе и виртуальную, и реальную части. Чтобы это было не только в интернете, чтобы было удобно ориентироваться по кладбищу знать, куда идти, знать какие-то интересные и необычные места, — рассказал организатор.

Так, проект реализуется при поддержке АНО «Центр 800» на базе «Нижегородской биографической энциклопедии». На данный момент уже удалось собрать несколько историй о Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации, кавалерах государственных наград, почетных гражданах Нижнего Новгорода и других жителей региона с интересной судьбой. Они станут основой маршрутов для экскурсий и будут напечатаны на информационных карточках.