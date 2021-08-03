Правнук летчика-испытателя стал хранителем Чкаловской лестницы Нижнего Новгорода.

Игорь Чкалов, правнук знаменитого летчика Валерия Чкалова, стал хранителем Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде. Реконструкция объекта прошла накануне юбилея города - Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. 1 августа состоялась торжественная церемония открытия отремонтированной лестницы.

По словам Чкалова, его задача - приложить все усилия для того, чтобы у молодежи города была возможность культурно развиваться. Он отметил, что молодое поколение должно не деградировать, а стремиться к достижению высоких целей. “Так хотел мой прадед, так хотим мы - команда Захара Прилепина”, - подчеркнул Чкалов.

Реконструкция объекта прошла накануне юбилея города.

С 4 августа сооружение будет доступно для всех желающих. По словам Чкалова, в обновленную лестницу встроена система подсветки. В перспективе это место станет площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий, но, как в шутку отметил правнук летчика, если он увидит выступления артистов, подобных Моргенштерну или Милохину, “лично сбросит в Волгу”.