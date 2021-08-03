Грозы и град ожидаются в Нижегородской области днем 3 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Непогода, которая обрушилась на Нижний Новгород минувшей ночью, может вновь повториться. По прогнозам синоптиков, утром и днем 3 августа в отдельных районах Нижегородского региона и областного центра ожидаются грозы, ливни, град, порывы юго-западного ветра 13-18 метров в секунду. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с надвигающейся стихией возможно возникновение коммунальных аварий, обрывы линий электропередач, падение широкоформатных и ветхих конструкций, старых деревьев.

Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Не прячьтесь во время грозы под большими деревьями, не стойте около широкоформатных конструкций во время сильного ветра. Во время грозы не следует разговаривать по мобильному телефону, это может быть опасно для жизни.