Улицу Семашко перекроют в Нижнем Новгороде 3-23 августа

Движение по участку улицы Семашко в Нижегородском районе Нижнего Новгорода временно ограничат с 08:00 3 августа до 23:59 23 августа. Речь идёт об участке дороги напротив дома 33А. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Объехать зону перекрытия специалисты департамента предлагают по прилегающим улицам, а также призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Нижневолжскую набережную перекрыли на целый день 31 июля из-за празднования фестиваля "Столица закатов". В тот день на сцене Нижнего Новгорода выступал обладатель "Грэмми" диджей Иманбек.

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