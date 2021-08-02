"Гастросет 800" предлагают 25 ресторанов Нижнего Новгорода со 2 августа Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Юбилейное меню "Гастросет 800" теперь можно попробовать в нижегородских ресторанах. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте АНО "Центр 800".

"Гастросет 800" – это часть фестиваля "Да, шеф!", который ранее организовал известный российский шеф-повар Константин Ивлев. Большой финал фестиваля пройдёт на Нижневолжской набережной 28-29 августа.

Представители центра рассказали, что может включать в себя гастросет: окрошка с карасями, ветлужский пирог, волжский судак, щучья икра, городецкие сливки и подновские томаты. Эти блюда можно отведать в 25 ресторанах Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня, 2 августа.

– Ищите в меню "Гастросет 800". Стоимость каждого сета – 800 рублей, – призвали представители Центра.

А также отметили, что такого рода масштабная гастрономическая история впервые объединит самые разные ресторанные концепции города: классические русские заведения, английские пабы, модные гастробары и винотеки, современные европейские рестораны и другие.

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