Световые инсталляции появились в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде
Фото: СОЦСЕТИ
В обновлённом сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде появились новые световые инсталляции. Фотографиями с места поделились жители в группе "Типичный Нижний Новгород" ВКонтакте.
Судя по снимкам, световые инсталляции представляют собой две надписи. Одна из них гласит: "Любовь – это желание жить", а вторая просто указывает на нижегородского писателя, в честь которого названа площадь, – "М.Горькiй".
– В темноте выглядят очень эффектно! – прокомментировал автор публикации.
Напомним, официальное открытие Чкаловской лестницы после реставрации состоялось вчера вечером, 1 августа. Гвоздём программы стало красочное выступление симфонического оркестра Мариинского театра и ведущих классических музыкантов России.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!