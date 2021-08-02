Световые инсталляции появились в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

В обновлённом сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде появились новые световые инсталляции. Фотографиями с места поделились жители в группе "Типичный Нижний Новгород" ВКонтакте.

Судя по снимкам, световые инсталляции представляют собой две надписи. Одна из них гласит: "Любовь – это желание жить", а вторая просто указывает на нижегородского писателя, в честь которого названа площадь, – "М.Горькiй".

– В темноте выглядят очень эффектно! – прокомментировал автор публикации.

Напомним, официальное открытие Чкаловской лестницы после реставрации состоялось вчера вечером, 1 августа. Гвоздём программы стало красочное выступление симфонического оркестра Мариинского театра и ведущих классических музыкантов России.

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