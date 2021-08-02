Ливни, град и усиленный ветер пройдут местами в Нижегородской области 2 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже в ближайшие часы сегодня, 2 августа, в некоторые районы Нижегородской области и Нижнего Новгорода нагрянут ливни, град и усиленный ветер. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", отдельные порывы юго-западного ветра достигнут 18 метров в секунду. Погодные условия продержатся вплоть до середины дня 3 августа.

Вследствие чего в регионе возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Подразумеваются обрывы ЛЭП и линий связи, нарушение работы объектов ЖКХ, обрушения ветхих и слабоукреплённых сооружений (в том числе строительных кранов), деревьев со слабыми корнями. Возможны повреждения объектов электроэнергетики и другое.

Повышаются риски увеличения числа ДТП, затруднений в работе транспорта, подтоплений, затоплений низин, риски оползней.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось к населению с рекомендациями:

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих построек, не ставьте вблизи них свои машины;

- не прячьтесь от грозы под высокими деревьями (особенно одинокими) и держитесь в стороне от высоких металлических конструкций;

- отключите на улице мобильный телефон;

- оставайтесь в помещении и держитесь подальше от окон;

- не пользуйтесь личным транспортом без крайней нужды, либо же максимально снизьте скорость при движении;

- не заходите в водоёмы в время грозы;

- не выезжайте на велосипеде или мотоцикле.

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