Прекращается прием показаний через смс

«ТНС энерго НН» информирует, что c 1 августа 2021 года прекратил работу сервис приема показаний посредством смс-сообщений.

Напоминаем, что передать показания клиенты компании могут следующими способами:

• По телефону единого контактного центра 8(831)233-09-70;

• на сайте компании nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете;

• с помощью голосового помощника «Алиса»;

• в мобильном приложении «ТНС энерго».

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.