Чат-бот в Telegram, созданный студентами НГТУ им. Р.Е. Алексеева, получил патент

Нижегородский государственный технический университет получил патент на программу «Чат-бот в Telegram для бронирования отелей и ресторанов «BookingBot», которая позволяет в круглосуточном режиме работать с клиентами.

С помощью этой программы можно:

- бронировать номера в отелях;

- бронировать столики в ресторанах;

- получать ответы на вопросы;

- получать консультации специалистов в онлай-режиме;

- принимать отзывы;

- рассказывать о новых сервисах и услугах.

Программа автоматизирует работу администраторов ресторанов и отелей в управлении клиентского сервиса и позволяет экономить время как персонала, так и клиентов.

Как это работает?

Клиент отправляет заявку через чат-бот, который сразу проверяет наличие номера в отеле или столика в ресторане через CRM-систему и в автоматическом режиме закрепляет номер или столик за клиентом.

Программа отвечает на вопросы, чаще всего интересующие клиентов: «Как забронировать столик в ресторане?», «Включен ли завтрак в отеле в оплату за проживание?», «Есть ли в отеле спортивный зал?». Если вопрос оказался нетипичным для чат-бота, пользователь может быть переведён в режим онлайн-чата, где клиент сможет задать свои вопросы администратору конкретного заведения.

Напомним, в этом году в Нижегородском государственном техническом университете состоялась первая защита по программе «Стартап как диплом». Программа направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие технологического предпринимательства, а также на поддержку молодежного научно-технического бизнеса. «Стартап как диплом» реализован в рамках госпрограммы «Цифровая экономика в РФ» проекта «Кадры для цифровой экономики».

На базе кафедры «Цифровая экономика» были сформированы две команды студентов, обучавшихся по направлению подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» (01.03.02), которые защитили «Стартап как диплом».

Одна из команд, в состав которой входили Евгения Кособокова, Дмитрий Кныш, Мария Савельева и Владислав Якимов, представила и успешно защитила выпускную квалификационную работу «Чат-бот для мессенджера бронирования отелей и ресторанов».

Кроме того, в ходе работы над проектом команда, разработавшая чат-бот, подала заявку на государственную регистрацию своей программы для ЭВМ «Чат-бот в Telegram для бронирования отелей и ресторанов «BookingBot», патент на которую и был получен НГТУ им. Р.Е. Алексеева.