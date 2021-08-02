61,3% нижегородцев не довольны жизнью своей семьи

61,3% жителей Нижнего Новгорода и всего региона не довольны жизнью своей семьи. В июне этот показатель составлял 58,8%, согласно данным Института проблем социального управления. Также отмечено, что полностью неудовлетворённых за прошедший месяц стало на 7,7% больше.

Число тех, кого устраивает всё, тоже уменьшается. В июле опрос показал, что таких всего 5,3%. Ещё два месяца назад, в мае 2021, их было 11%.

В особенности мало нижегородцев, всецело довольных своим материальным положением. По мнению 0,3% опрошенных, их финансовое состояние улучшилось. 15,9% говорят о незначительном улучшении. Четыре месяца подряд снижается количество тех, кто не замечает изменений в своём денежном положении. В июле таких 37,4% (в апреле было 45,9%). Рекорд был зафиксирован в сентябре 2020-го года – 54,6%.

– Каждый пятый житель Нижегородской области (20,4%) испытывает страх, отчаяние и безнадёжность, – прокомментировал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. – Возможно, на настроении горожан сказалась подготовка в празднованию юбилея Нижнего Новгорода, которая принесла много неудобств. Интересно, что покажет августовский опрос, когда большинство праздничных мероприятий уже закончится.

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