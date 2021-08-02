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Общество2 августа 2021 11:29

Глеб Никитин не планирует покидать Нижегородскую область

Об этом он сообщил своим подписчикам
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Губернатор Глеб Никитин сообщил, что не планирует покидать Нижегородскую область. Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков в своём Instagram.

Нижегородка с ником @only_julenka обратилась к главе региона:

– Оставайтесь у нас в Нижнем. Вы нужны нам, город зажил с Вами.

Сразу несколько других пользователей поддержали девушку. А сам Глеб Никитин ответил:

– Повторю: ни словом, ни делом не показываю, что хотел бы уехать. Хочу остаться и работать здесь!

Напомним, ранее мы рассказывали об официальном открытии Чкаловской лестницы после реконструкции, которое состоялось вчера вечером, 1 августа. В церемонии в том числе принял участие Глеб Никитин. Но гвоздём программы стало красочное выступление симфонического оркестра Мариинского театра и ведущих классических музыкантов России.

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