Второго подростка, пропавшего 31 июля, нашли живым в Нижнем Новгороде. ФОТО: https://vk.com/psg.nn52?z=photo-163566851_457246453%2Falbum-163566851_00%2Frev

Второго подростка, пропавшего 31 июля в Московском районе Нижнего Новгорода, – 16-летнего подростка – нашли живым. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного центра "Рысь".

– Всем спасибо за распространение информации! – обратились к пользователям представители центра.

Напомним, вчера мы рассказывали, что живым нашли 17-летнего подростка . Оба мальчика пропали 31 июля, в субботу, в Нижнем Новгороде. Какое-то время о судьбе подростков ничего не было известно. Затем поисковики объявили радостную новость.

Подробности поисков не раскрываются, как и обстоятельства пропажи подростков – информация конфиденциальна.

Известно только, что ребята ушли в седьмом часу вечера с улицы Левинка в Московском районе города.

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