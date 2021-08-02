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Спорт2 августа 2021 9:28

Нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады по метанию молота

В квалификации он занял 11 место
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады по метанию молота.

Нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады по метанию молота.

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижегородский спортсмен Валерий Пронкин вышел в финал Олимпиады по метанию молота по итогам квалификации 2 августа.

27-летний легкоатлет метнул снаряд на 75,80 метра, показав 11-й результат в своей квалификационной группе. Первым стал польский спортсмен Войцех Новицкий с результатом 79,78 метра.

Финал по метанию молота на Олимпиаде в Токио состоится 4 августа в 12:30 по московскому времени.

Ранее тренер Валерия Пронкина рассказал «Комсомолке», как спортсмен готовится к главным соревнованиям в своей жизни. По его словам, настрой у Валерия очень серьезный.