Глеб Никитин высказался об отмене перчаточного режима в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глеб Никитин прокомментировал возможность отмены в Нижегородской области перчаточного режима, который все еще действует в регионе согласно указу губернатора о введении режима повышенной готовности.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах, в связи с чем нижегородцы начали интересоваться, когда же регион последует примеру столицы. В транспорте или на улице перчатки мало на ком увидишь, а вот сотрудники магазинов и различных учреждений это требование в основном соблюдают. Глава региона Глеб Никитин, однако, считает, что в настоящий момент думать об этом преждевременно.

- Данные решения, как правило, принимает Роспотребнадзор. Мы отстаем от Москвы на 2-3 недели – у них видно небольшое снижение заболеваемости, у нас пока плюс 500 заболевших каждый день. Будем действовать по ситуации, - сказал Глеб Никитин, отвечая на вопрос нижегородки в Instagram.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области от коронавируса привились 757 тысяч человек. Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер продлили до 30 августа.