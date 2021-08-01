Полёт на воздушном шаре разыгрывают среди нижегородцев

Фирменные призы с символикой "Нижний 800" выиграют нижегородцы, которые лучше всего знают город. Для этого Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ) совместно с АНО "Центр 800" составили конкурсную программу, посвящённую 800-му юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.
Участвовать в конкурсе могут жители Нижегородского региона старше 16 лет.
Что нужно делать?
Необходимо разгадывать кроссворды, проходить тесты, участвовать в конкурсе в соцсетях. Все они направлены на проверку знаний о городе-юбиляре. Срок участия – до 20 сентября.
Какие призы ждут победителей конкурса?
Настоящих знатоков нижегородской истории ждут: полёт на воздушном шаре, сертификаты на покупку во флагманском магазине "Нижний 800", кружки, эксклюзивные пазлы, фирменные магниты, слэп-браслеты с юбилейной символикой, значки.
Подробную информацию можно получить на сайте: https://pravda-nn.ru/konkurs800/.
Что требуется для участия?
Необходимо заполнить форму ответа на специальное задание. Победителей будут определять каждую неделю с помощью генератора случайных чисел во время прямых трансляций на сайте и в группе ВКонтакте: vk.com/pravdann.
Призы нижегородцам вручат в отделениях "Почты России" с 20 августа по 1 ноября.
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