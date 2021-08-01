ПЦР-тесты для детей планируют отменить в Нижегородской области

Свободный доступ на массовые мероприятия Нижнего Новгорода планируется ввести для детей. Соответствующий указ готовится в Нижегородской области. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Instagram-аккаунт губернатора региона Глеба Никитина.

Нижегородка @danchenko1976 задала вопрос главе региона: достаточно ли одной прививки от ковида для посещения массовых мероприятий? Глеб Сергеевич ответил отрицательно: для доступа к массовым городским событиям необходимы обе очереди вакцины.

Далее женщина поинтересовалась: могут ли дети посещать праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Нижнего Новгорода, свободно? Губернатор ответил, что готовится указ, после которого дети могут свободно посещать мероприятия в сопровождении взрослого, вакцинированного двумя компонентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!