Один человек погиб в ДТП в Краснобаковском районе 1 августа

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Краснобаковском районе Нижегородской области сегодня, 1 августа, на автодороге Красные Баки-Варнавино-Белышево. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, детей среди потерпевших нет. О состоянии и характере травм пострадавшего не сообщается.

– Уважаемые участники дорожного движения! – обратились к нижегородцам в МЧС. – Напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей!

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