Один человек погиб в ДТП в Краснобаковском районе 1 августа

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Краснобаковском районе Нижегородской области сегодня, 1 августа, на автодороге Красные Баки-Варнавино-Белышево. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, детей среди потерпевших нет. О состоянии и характере травм пострадавшего не сообщается.
– Уважаемые участники дорожного движения! – обратились к нижегородцам в МЧС. – Напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!