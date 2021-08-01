Пропавший 17-летний подросток найден живым в Нижнем Новгороде

Поиски Романа Моисеенко продолжаются. ФОТО: ПСЦ "Рысь"

Пропавший 17-летний Дмитрий Курганов найден живым в Нижнем Новгороде. Продолжаются поиски второго подростка – 16-летнего Романа Моисеенко. Об этом сообщил поисково-спасательный центр "Рысь".

Напомним, Дмитрий и Роман пропали вчера, 31 июля, в Московском районе Нижнего Новгорода. В седьмом часу вечера мальчики ушли с улицы Левинка, после чего об их местонахождении ничего не было известно. Позднее удалось найти Дмитрия Курганова. Подробности поисков не раскрываются, как и обстоятельства пропажи подростков.

Приметы Романа Моисеенко, поиски которого продолжаются: среднее телосложение, серые глаза, русые волосы, смуглая кожа. Рост 165 сантиметров. Был одет в чёрную футболку и тёмно-коричневые шорты. При себе имел тёмный рюкзак. А также отмечено, что мальчик может находиться в другом городе.

Связаться с волонтёрами, ведущими поиск, можно по телефону горячей линии: 8 (831) 28-38-200.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!