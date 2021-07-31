Семь человек пострадали при пожаре в медицинском университете Нижнего Новгорода

В настоящее время открытое горение ликвидировано. 25 человек удалось спасти, из них спасатели эвакуировали 65. Общая площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

По предварительным данным погибших нет, пострадало 7 человек.

На месте происшествия работают 73 человека личного состава и задействованы 35 единиц техники.

Сейчас проверку по факту возгорания проводит прокуратура Нижегородской области. Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.

Напомним, что в студенческом общежитии в Нижнем Новгороде произошел пожар в субботу, 31 июля.

Происшествие произошло в общежитии №3 ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» по адресу Приокский район улица Медицинская д.5. Так, сообщение о возгорании поступило в 17:23 по московскому времени.