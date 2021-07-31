Площадь пожара в ПИМУ превысила тысячу квадратных метров

В студенческом общежитии в Нижнем Новгороде произошел пожар в субботу, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что происшествие произошло в общежитии №3 ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» по адресу Приокский район улица Медицинская д.5. Так, сообщение о возгорании поступило в 17:23 по московскому времени.

По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение. На месте работали 35 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным погибших нет, пострадало 7 человек.