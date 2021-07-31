Сезон охоты на медведя начнется в Нижегородской области с 1 августа. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Так, охота на медведей разрешена с 1 августа по 31 декабря.

- Численность медведя в регионе увеличилась. По данным госмониторинга, сейчас их насчитывается 1,4 тысячи особей, в то время как годом ранее - 1,3 тысячи, — сообщили в минлесхозе

Особо отмечается, что при незаконной добыче медведя виновному лицу грозит уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ. Возмещение вреда, причиненного объектам животного мира, за добычу самца составляет 180 тысяч рублей, самки — 300 тысяч рублей.

- Распространенной ошибкой охотников является добор раненого медведя в темное время суток без собак, поскольку зверь может поджидать преследователей. Также не рекомендуется добирать раненое животное в одиночку, — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты напоминают, что во время охоты необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, поскольку медведь - один из самых крупных наземных хищников. Средний вес взрослой особи достигает 100-200 кг.