Роспотребнадзор признал еще 9 озер Нижнего Новгорода небезопасными для купания

Еще 9 озер признали небезопасными для купания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, вода в восьми озерах по результатам проверки ведомства не соответствует по микробиологическим показателям, а еще в одном содержатся гельминты. Такие несоответсвия по показателям обнаружены в озерах Верхнем озере Щелоковского хутора, озерах Сортировочное, Больничное, Мещерское, Светлоярское, Пестичное, Лунское и Силикатное. А в озеро Земснаряд на Автозаводе названо опасным из-за наличия в нем опасных паразитов, укусы которых вызывают сильный зуд у людей.

Управление Роспотребнадзором в очередной раз призывает нижегородцев не купаться в таких местах, так как вода, поподая в организм человека, может в последствии вызывать различные кишечные инфекции и даже гепатит А.

Напомним, что 9 июля десять озер Нижнего Новгорода признали не безопасными для купания. В них превышены микробиологические показатели.

Так, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Верхнем и Третьем озерах Щелоковского хутора (Приокский и Советский районы), озере парка имени 777-летия г. Нижнего Новгород, озере ПКиО по ул. Смирнова (Автозаводский район), озерах Светлоярское (оба пляжа), озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), озерах Мещерское, Больничное, Сортировочное (Канавинский район).

Кроме того, в воде озера Земснаряд Автозаводского ПКиО II очереди на ул. Героя Смирнова обнаружены гельминты церкарии, которые поражают уток и вызывают у человека церкариозный дерматит, другими словами «зуд купальщика». Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует воздержаться от купания в этом водоеме.