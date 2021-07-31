Храм в честь Святого Благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона освятили в Нижнем Новгороде в субботу, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий совершил Великое освящение храма в честь Святого Благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Храм расположен на Южном бульваре Автозаводского района Нижнего Новгорода.

После совершили литургию, на которой присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Символично, что первый храм в честь основателей города открывается в новом микрорайоне. Исторически именно вокруг церквей концентрировалась городская застройка, и сама дата основания города связана с окончанием строительства первого храма. Сегодняшним событием мы отдаем дань памяти основателям города, которые создали новый форпост для распространения русской культуры, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что концерт, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошел в пятницу, 30 июля. Мероприятие состоялось у стен кафедрального собора.

Симфонический оркестр и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением дирижера – народного артиста СССР Владислава Чернушенко исполнила несколько ключевых произведений русской классической музыки у кафедрального собора Александра Невского на Стрелке.