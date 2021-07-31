Кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский» исполнили в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Концерт, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошел в пятницу, 30 июля. Мероприятие состоялось у стен кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Симфонический оркестр и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением дирижера – народного артиста СССР Владислава Чернушенко исполнила несколько ключевых произведений русской классической музыки у кафедрального собора Александра Невского на Стрелке. Так, прозвучала знаменитая кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский», а также произведения М.А. Балакирева «Экспромт» и П.И. Чайковского «1812».

- Александр Невский для нижегородской земли – очень близкий святой и государственный деятель. Князь бывал в нашем городе незадолго до своей смерти. Мне хочется думать, что он предвидел великое будущее тогда еще совсем молодого города. И свой земной путь он окончил здесь, в Городце, приняв монашеский постриг. Сейчас на Стрелке располагается собор в честь Александра Невского, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, концерт в Нижнем Новгороде сопровождался визуальным шоу от компании dreamlaser. На собор и экраны проецировались различные образы, связанные с разными этапами жизни Александра Невского. С помошью 3D-мэппинга зрители увидели цитаты из текстов, связанных с подвигами великого князя, кадры из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна. Росписи кафедрального собора были показаны с помощью специальной цейтраферной техники. В свою очередь, произведение М.А. Балакирева было визуализировано на основе движущихся стилизованных изображений Александра Невского в традиции русской лаковой миниатюры. Таким образом, образы на фасадах храма как бы «подыгрывали» музыке.

Напомним, в 2021 году 800 лет исполняется не только со дня основания Нижнего Новгорода, но и со дня рождения великого князя Александра Невского. Его жизнь неразрывно связана с Нижегородской областью. Великий полководец бывал в Нижнем Новгороде в 1263 году, незадолго до своей смерти. Он скончался в городе Городце, в Федоровском монастыре, где принял монашеский постриг.