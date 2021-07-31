Цены на продукты снизились в Нижегородской области

В нижегородской области снизились цены на продукты на неделе с 19 по 26 июля. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По информации службы, в регионе подешевели картофель, морковь и черный чай. редняя цена на картофель снизилась с 43,21 рубля до 40,97 рубля за кг, на морковь - с 83,91 рубля до 76,4 рубля за кг, на чай черный байховый - с 1 004,64 рубля до 981,2 рубля за кг. Так, в процентном соотношении снижение цен произошло на 5,2, 9 и 2,3 процента соотвественно.

Кроме того, отмечается, что подешевели куриные яйца, яблоки, рис, поваренная пищевая соль, пшено, подсолнечное масло, мясо птицы, говядина – однако, кроме бескостного мяса, на него цены остались прежними.

Напомним, что ранее в ванильном пломбире в Нижнем Новгороде нашли бактерии кишечной палочки. Об этом сообщили в нижегородском референтном центре Россельхознадзора.

По данным центра, кишечная палочка также может стать причиной порчи молочных продуктов. А это в свою очередь негативно влияет на выход продукции и срок годности.