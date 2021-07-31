День профориентации для несовершеннолетних пройдет в Кулебаках

Мероприятие по профессиональной ориентации граждан пройет в ЦЗН Кулебак 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этот день специалисты помогут несовершеннолетним гражданам найти временную работу и определиться с профессией.

Всем гостям мероприятий подробно расскажут об услугах центров занятости, а также помогут выбрать подходящие им направления профессиональной деятельности. Кроме того, подростков познакомят с востребованными в районе профессиями, помогут несовершеннолетним самоопределиться на рынке труда, дадут рекомендации по выбору направлений профессиональных видов деятельности с учетом их возможностей и потребностей, а также ситуации на рынке труда в данном муниципалитете.

Для подробной информации необходимо обратиться напрямую в центр занятости населения г. Кулебаки.

Напомним, что с 30 июня по 16 июля 2021 года нижегородские центры занятости провели дни профориентации. Так, они прошли в центрах занятости в Первомайске, Сарове, Кулебаках, а также Вачского, Кстовского и Павловского районов.