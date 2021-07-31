Дзержинские школы проверили на готовность к новому учебному году Фото: пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году в Дзержинске начала свою работу в понедельник, 26 июля. В пятницу, 30 июля, глава города Иван Носков лично принял участие в проверке школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Так, в школе № 70 в 2021 году провели горячее водоснабжение в кабинеты начальных классов и заменили линолеум в десяти кабинетах. Директор школы № 70 Лариса Суроегина попросила Ивана Носкова рассмотреть возможность укладки нового асфальтового покрытия и благоустройства.

Директор Лариса Суроегина подготовит проект благоустройства территории для включения в программу капитального ремонта социальных учреждений города на 2022-2023 гг по поручению главы города.

- Территория нашей школы составляет 2,5 га и считается одной из самых крупных территорий образовательных организаций в городе. И, конечно, хотелось бы привести ее в идеальное состояние, сделать комфортной для ребят и их родителей, - отметила Лариса Суроегина.

В школе № 26 только в этом году установили новые окна в трех учебных кабинетах, а в ближайшее время заменят межэтажных дверей и переоборудование трех кабинетов в соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Как отмечает директор школы Татьяна Кудрявцева, главная проблема школы - окна в спортивном зале, их не меняли больше 30 лет.

- В школах, где мы сегодня побывали, завершаются ремонтные работы, запланированные на лето, и коллективы уже готовятся к новому учебному году. Я сегодня убедился, что приемка идет в штатном режиме. Основная задача на сегодняшний день - вместе с руководителями учреждений определить дальнейшие шаги в развитии школ, понять, какие работы там необходимо провести в следующем году. Все просьбы, озвученные сегодня, постараемся учесть и выполнить в 2022 году, - заключил Иван Носков.

Напомним, что пять нижегородских средних общеобразовательных учреждений вошли в ТОП-200 лучших технических школ России. Этот рейтинг составлен российским рейтинговым агентством RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко – поделились в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

26 место – лицей №38 (Нижний Новгород);

77 место – Центр одарённых детей (Нижний Новгород);

91 место – лицей №40 (Нижний Новгород);

114 место – лицей №3 (Саров);

115 место – лицей №15 им. академика Ю.Б. Харитона (Саров).