Нижегородцы, прибывающие поездом в Москву, смогут бесплатно пересесть на метро

Так выглядит новая карта "Тройка" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области, прибывая на вокзал «Восточный» в Москве, смогут бесплатно пересаживаться на метро или МЦД при помощи специальной транспортной карты «Тройка». Эта карта выпущена специально к 800-летию столицы Приволжья и подходит для всех видов транспорта Нижнего Новгорода и Москвы.

Право на бесплатную пересадку действует с 1 августа по 31 декабря текущего года. «Тройку» в новом узнаваемом дизайне будут выдавать бесплатно на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. После получения ее следует прислонить к валидатору. Затем необходимо создать личный кабинет на сайте Московского метрополитена и привязать свой билет на поезд к транспортной карте. Прибывая на вокзал «Восточный», обладатели карты смогут бесплатно пересесть на метро на станции «Черкизовская» или на станции «Локомотив» на МЦД.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, единая платежная система будет удобна и нижегородцам, которые работают в Москве, и столичным туристам, приезжающим в Нижний Новгород.

Помимо этого, губернатор напомнил, что ранее совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было подписано соглашение о сотрудничестве.

- Отдельным направлением стало сотрудничество по линии транспорта. Мне хочется поблагодарить правительство Москвы и заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова за принимаемые решения и активное взаимодействие, -рассказал Никитин пресс-службе регионального правительства.

Кстати, «Тройка» выпускается в различных форматах, в том числе, в виде браслетов и брелоков. В настоящее время они работают не только в столице, но и за ее пределами.