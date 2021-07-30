Депутаты Гордумы оценили обновление главной улицы Нижнего Новгорода

Сегодня, 30 июля, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в рамках депутатского контроля оценили ход реконструкции улицы Большой Покровской. Председатель городской Думы Олег Лавричев, депутаты Оксана Дектерёва, Руслан Станчев, глава Нижегородского района Илья Лагутин, руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин посмотрели, как идут работы на центральной улице города-юбиляра, начиная от площади Горького.

На Большой Покровской пока по-прежнему шумно от работающей техники. Идёт укладка брусчатки, другие работы, но всё уже выходит на финиш. На площадке возле магазина «Художественные промыслы» Дарья Шорина показала участникам группы депутатского контроля множество красных стульев, пока ещё накрытых целлофаном. Дизайн стульев был специально разработан для центральной улицы города. Их закрепят на брусчатке по всей Большой Покровской. Красные стулья станут не только необычными местами для отдыха, но и яркими акцентами. Также депутаты увидели необычные лавочки, которые скоро установят. На них – информация о зданиях, рядом с которыми их поставят. Конструкции – в форме прямоугольника. В центре разместят контейнеры с зеленью. И это лишь некоторые «изюминки».

- Проектировалась комфортная доступная инфраструктура, которая позволила бы создать возможность и для прогулок, и для транзитного перемещения – многие, приезжая на метро, идут по Большой Покровской к площади Минина и Пожарского по делам, на встречи и так далее, - пояснила Дарья Шорина. – Сохранив эту функцию в первую очередь, мы в то же время создаём и места для отдыха. Все они упорядочены, заведены в тёмно-серую зону, которая отбивается фактурной колото-пилёной плиткой. Она выполняет и сигнальную функцию – люди с ограничениями по зрению могут двигаться по ней как по навигационной направляющей полосе и в то же время понимать, что они приближаются к зоне с возможными препятствиями в виде малых архитектурных форм и объектов.

В целом идея такая: переходя в зону островков для отдыха, человек может переключиться с быстрой транзитной прогулки как бы в другой режим – отдыха, созерцания.

Депутаты с одобрением обратили внимание на то, что над улицей почти не осталось проводов. Их перенесли. Это результат проекта «Чистое небо». Паутина проводов теперь не помешает любоваться голубым небом при прогулке в центре города.

Также вдоль всей улицы заменили освещение. Установлены фонари, которые действительно напоминают исторические – те, что когда-то были на Большой Покровской. Благодаря новой концепции освещения улица как будто стала шире.

Депутаты обсудили ситуацию с вывесками. Была проведена ревизия всех вывесок на Большой Покровской. Большое количество вывесок сняли – они не были согласованы. Но и согласованные вывески не всегда оказываются уместными – по дизайну, размещению. Они закрывают архитектурные элементы исторических зданий. Во время обхода стало известно, что обсуждается разработка программы субсидирования расходов, чтобы побудить предпринимателей заменить вывески, которые сейчас выглядят кричаще, диссонируют с обликом исторических зданий, закрывают архитектурные элементы, лепнину. С предпринимателями ведутся переговоры.

Красоты центральной улице города добавит архитектурная подсветка. В комплексе с благоустройством это должно дать совершенно иное ощущение пространства.

- До юбилея города остаётся не так много времени. Нижегородцы ждут, когда завершатся работы на общественных пространствах, начатые ещё в прошлом году, - прокомментировал итоги обхода председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. – Сегодня мы побывали на Большой Покровской. Вместе с представителями администрации, АНО «Центр-800», подрядчиком прошли по улице. Работы завершаются. И завершаются с хорошим качеством. Брусчатка уложена, продолжается укладка на небольших локальных участках. Устанавливаются малые архитектурные формы, выставляются осветительные мачты, идёт подключение. Есть незавершённая работа по ремонту фасадов, но она синхронизирована с работой по основной теме. Сомнений не вызывает: работа будет сделана качественно и завершена в срок, к середине августа. По моим ощущениям, улица приобрела другой облик, она стала гораздо просторней. Надеюсь, нижегородцы будут довольны.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Фото – пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.