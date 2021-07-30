Готовность Ольгинской развязки составляет более 82%. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Техническая готовность транспортной развязки в деревне Ольгино составляет более 82%. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по подготовке территории (снос зеленых насаждений), переустройству коммуникаций, строительству путепровода, возведению насыпи земляного полотна, устройству подпорных стенок и ливневой канализации, - уточнили в министерстве.

Сейчас рабочие монтируют уличное освещение – этот процесс выполнен уже на 75%, устанавливают дорожные знаки, отбойники, наносят разметку (эти работы выполнены на 40%). Кроме того, наполовину выполнены установка шумозащитных экранов и устройство местных проездов, идет укладка асфальта.

На объекте ежедневно трудятся 70-100 человек и 20-25 единиц техники. Подрядчик торопится успеть сдать объект к концу августа. Напомним, по контракту развязка должна быть построена в октябре, однако было принято решение сдать объект раньше срока, к 800-летию Нижнего Новгорода. Часть развязки, а именно виадук, соединяющий проспект Гагарина с богородским направлением, был открыт для движения 25 июня. Тогда же стало известно, что транспортный узел будут вводить в эксплуатацию поэтапно.