Новые услуги появились в Личном кабинете абонента Нижегородского водоканала

17 тысяч пользователей зарегистрировались в новом «Личном кабинете абонента» Нижегородского водоканала. С помощью сервиса жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут получить большинство услуг онлайн.

С момента запуска абоненты воспользовались услугами Личного кабинета более 140 тысяч раз. Наибольшей популярностью пользуются услуги передачи показаний счетчиков, а также онлайн оплаты счетов. Также одной из самых востребованных услуг стала консультация по вопросам подключения к сетям централизованного холодного водоснабжения и абонентского обслуживания.

Директор по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев рассказывает, что система постоянно совершенствуется.

- Недавно для абонентов мы ввели возможность оплачивать услуги Нижегородского водоканала авансом, тогда как ранее можно было оплатить только сформированный счет или задолженность. Это особенно удобно тем, кто ценит свое время и решает внести плату на несколько месяцев вперед, чтобы не возвращаться к этому вопросу каждый месяц.

Новая функция была введена и для юридических лиц. Теперь в личном кабинете абонента можно получить весь пакет копий документов по договорам и оплате с подписями и печатями АО «Нижегородский водоканал», что исключает необходимость для ряда компаний приезжать в офис водоканала за оригиналами платежных документов. А благодаря тому, что система постоянно совершенствуется и в плане удобства работы для сотрудников компании, растет скорость предоставления услуг.

Напомним, Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО «Нижегородский водоканал». Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность управлять сразу несколькими счетами, что в период пандемии позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.

Справка.

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водо-отведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском рай-оне. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями «Слудинская» и «Малиновая гряда» с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Суще-ствующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэра-ции. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.