В пяти домах Автозаводского района промоют систему водоснабжения из-за неприятного запаха. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В пяти домах Автозаводского района, жители которых пожаловались на неприятный запах от воды, промоют систему водоснабжения. Об этом заявили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

«Для этого сегодня в домах отключили горячую воду. Кроме того, отвечающие за водоснабжение в Автозаводском районе организации продолжают промывку трубопроводов ГВС для нормализации показателей», - рассказали в департаменте, уточнив, что восстановить ГВС планируется уже в субботу.

Речь идет о домах № 36 и 46 по улице Пермякова, № 1А по улице Дьяконова, № 35 по улице Комсомольская и доме № 15 А по улице Прыгунова – именно по этим адресам было выявлено ухудшение качества воды. Однако на самом деле проблемных адресов куда больше: на плохую воду жалуются жители практически со всего микрорайона Северного.

Как сообщалось ранее, ситуацию с водой на Автозаводе взял под личный контроль глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.