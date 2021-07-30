Град и ураганный ветер надвигаются на Нижегородскую область

Град и сильный ветер придут в Нижегородскую область 30 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погоды в ближайшие 1-3 часа. Штормовое предупреждение распространило региональное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков, днем 30 июля в Нижнем Новгороде и области местами пройдут ливни и град, ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Непогода сохранится и в ночные часы.

В связи с этим прогнозируется увеличение числа ДТП, перебои в работе транспорта, подтопление территорий и активизация оползневых процессов.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам по возможности воздержаться от пребывания на улице во время града и сильного ветра. Если непогода застала вас в пути, постарайтесь спрятаться в ближайшем здании, держитесь подальше от широкоформатных конструкций и больших деревьев.