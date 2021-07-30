Почаинский овраг начали благоустраивать в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде на прошлой неделе началось благоустройство Почаинского оврага. Здесь будет выполнен целый комплекс работ: отремонтируют тротуары, ограждение и проезжую часть, а сам овраг очистят от мусора и поваленных деревьев. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

- В настоящее время восстанавливается ограждение на пересечении Зеленского съезда и улицы Добролюбова. На первом этапе работ осуществлялась заливка бетонных столбов и парапетов. Сейчас устанавливаются сами конструкции ограждения. Работы планируется завершить в течение двух недель, - заявили в районной администрации.

Кроме того, здесь будет благоустроен Почаинский бульвар – пешеходный маршрут от Лыковой дамбы до набережной Федоровского и улицы Рождественской.

В перспективе в Почаинском овраге планируется разбить террасный парк.