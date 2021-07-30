Moody’s улучшило прогноз рейтинга холдинга «Автобан» со стабильного на позитивный и подтвердило корпоративный рейтинг на уровне B1

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз рейтинга строительно-инвестицинного холдинга «Автобан» (ОАО «СОЮЗДОРСТРОЙ») и ОАО «Автобан-Финанс» со стабильного на позитивный, подтвердив корпоративный рейтинг (CFR) на уровне B1 и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне B1-PD. Moody’s также подтвердило рейтинг B1 для находящихся в обращении приоритетных необеспеченных российских облигаций, номинированных в рублях, выпущенных ОАО «Автобан-Финанс», дочерней компанией холдинга «Автобан».

Обоснование рейтингов

Улучшение прогноза отражает завершение двух крупных строительных проектов компании, которые снизили риски невыполнения проекта и превышения затрат, уверенный рост компании за последние годы наряду с улучшением прибыльности, а также значительный портфель заказов, который должен помочь поддерживать высокие производственные показатели в 2021-2023 гг. Хотя консолидированный леверидж холдинга, вероятно, составит около 5,0x в течение следующих двух лет, его долг в основном состоит из безвозвратного долгосрочного финансирования проектов, при этом сроки погашения покрываются за счет концессионных платежей от компании, связанной с государством.

Основанием улучшения прогноза стало успешное завершение строительства третьего и четвертого пусковых комплексов ЦКАД — двух крупных проектов общей стоимостью порядка 180 млрд рублей или более двух годовых доходов холдинга — были завершены без каких-либо серьезных последствий, перерасходов средств или времени. Это подтвердило способность компании выполнять крупные комплексные строительные проекты в заданных параметрах. Поскольку проекты вступили в операционную стадию, с заранее определенными концессионными платежами от Государственной компании Автодор и отсутствием неопределенности спроса, финансовые риски для прибыли, движения денежных средств и способности обслуживать задолженность проектов существенно снизились.

«Автобан» смог нарастить и без того значительный портфель заказов. Компания выиграла два контракта из семи на строительство автомобильной дороги М-12 «Москва — Казань» до конца 2024 года на сумму 148 млрд рублей и получила концессию на объездную дорогу Тольятти общей стоимостью 121 млрд рублей. В результате портфель заказов холдинга увеличился до 326 млрд рублей на конец 2020 года со 175 млрд рублей в 2019 году и 138 млрд рублей в 2018 году, данного объема должно хватить на три-четыре года.

Компания продемонстрировала высокие операционные показатели в 2020 году: выручка выросла на 22% до 85 млрд рублей (1,2 млрд долларов США), скорректированная Moody’s EBITDA на 60% до 23 млрд рублей, а маржа EBITDA выросла до рекордных 27% с 21% в 2019 г. и 18% в 2018 г. Кроме того, масштабы операций «Автобана» существенно выросли за последние пять лет: выручка за этот период выросла на 150%, а EBITDA — на 620%. Moody’s ожидает, что выручка компании сохранится на достигнутом уровне в 2021-2023 годах. Маржа EBITDA, вероятно, снизится до 20%-25% в следующие два года, что все равно выше среднего показателя за последние пять лет, составляющего 18%.

Повышение прогноза также отражает структуру долга холдинга «Автобан», преимущественно представленного долгом без права регресса. Из 75 млрд руб. скорректированного Moody’s долга по состоянию на 31 декабря 2020 года 61 млрд руб. приходились на займ по концессии (в основном по стартовым объектам ЦКАД-3 и ЦКАД-4), предоставленный на 16-17 лет контролируемыми государством банками, и обеспеченный денежными потоками от компании, аффилированной с государством. Несмотря увеличение консолидированного долга до 100 млрд рублей в 2021 году и 110 млрд рублей в 2022 году из-за окончательных выплат по ЦКАД-4 и новой кредитной линии без права регресса в рамках концессии по строительству обхода Тольятти, долг компании должен снизиться до менее 10 млрд рублей за аналогичный период. Таким образом, консолидированный леверидж, вероятно, вырастет примерно до 5,0x в 2021-22 годах с 3,2x в 2020 году и 4,0x в 2019 году, в то время как леверидж без права регресса (за исключением долга без права регресса, связанный с концессиями) должен снизиться с 0,6x в 2020 году до 0,5х или ниже в течение следующих двух лет.

При этом улучшение прогноза учитывает возросшую сложность бизнес-модели компании и, как следствие, ее финансовой отчетности из-за консолидации строительного бизнеса и концессионных проектов на разных стадиях реализации (т.е. строительство и эксплуатация). Это частично смягчается раскрытием информации, предоставляемой руководством холдинга, что помогают Moody’s оценить кредитное качество компании и связанные с ней риски.

Рейтинг также учитывает, что компания:

-занимает третье место по выручке в российской дорожно-строительной отрасли с долей рынка в размере 10% и первое место в сегменте дорог, построенных в рамках концессии;

-имеет богатый многолетний опыт строительства и ориентирована на операционную эффективность и цифровизацию бизнес-процессов;

-придерживается бизнес-модели с низким уровнем риска, при которой большинство проектов связаны со строительством важных федеральных и региональных дорог и выполняются по контрактам с государственными органами;

-повышает прозрачность раскрытия информации о финансовом влиянии концессионных проектов на финансовые результаты и ликвидность компании как на уровне холдинга, так и на консолидированном уровне.

Факторы повышения и понижения рейтинга

Повышение рейтинга потребует поддержания прозрачности воздействия концессионных проектов на среднесрочный и долгосрочный кредитный профиль и профиль риска холдинга «Автобан», а также устойчивый уровень ликвидности. Для этого компания должна:

— продолжать демонстрировать успешные операционные и финансовые показатели;

— поддерживать баланс на основе права регресса, при этом скорректированный Moody’s долг / EBITDA должен оставаться устойчиво ниже 2,5x;

-проводить консервативную финансовую политику.

Рейтинг «Автобана» может оказаться под давлением, если компания продемонстрирует:

-существенное ухудшение финансового профиля, о чем будет свидетельствовать заметное снижение прибыльности и скорректированный долг / EBITDA, значительно увеличивающийся выше 3,5x на устойчивой основе;

-рост финансовых и операционных рисков, связанный с крупными концессионными проектами компании. Существенное снижение ликвидности также может привести к понижению рейтинга.