Мощи основателя города князя Георгия Всеволодовича прибыли в Нижний Новгород

Мощи основателя Нижнего Новгорода - святого благоверного князя Георгия Всеволодовича – прибыли в столицу Приволжья 29 июля. В честь 800-летия Нижнего Новгорода святыня принесена из Успенского собора города Владимира, где она находится постоянно. Об этом сообщаетпресс-служба Нижегородской митрополии.

Торжественная встреча мощей состоялась в Автозаводском районе. Крестный ход с ракой проследовал от пересечении улиц Дружаева и Переходникова в Никольский собор. Для этого даже на несколько часов перекрывали улицы, о чем нижегородцев предупреждали еще накануне.

Раку со святыми мощами установили в центре храма, после чего началось всенощное бдение с акафистом.

В торжественных мероприятиях приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин, мэр Юрий Шалабаев, начальник Нижегородского Управления МЧС Валерий Синьков.

В Нижнем Новгороде святыня пробудет до 8 августа. 30 июля мощи еще будут в Никольском соборе, а 31 июля рака будет перенесена в храм во имя благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, где она пребудет до 1 августа включительно.

Со 2 августа святые мощи основателя Нижнего Новгорода будут пребывать в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке.