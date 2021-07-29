40 млн рублей направят на трудоустройство более 11 тысяч нижегородских подростков

На организацию временной занятости подростков Нижегородской области направят 40,2 миллиона рублей в 2021 году. При содействии службы занятости населения региона трудоустроены будут более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом проинформировала руководитель нижегородского управления по труду и занятости населения Арина Садулина.

11,3 миллиона от общей сумму выделят из областного бюджета, 28,9 миллиона – из бюджетов муниципальных образований. В том числе будут привлечены средства работодателей, которые трудоустроят подростков.

– Многие нижегородские подростки в летние каникулы могут подзаработать. Работодатели вправе заключить трудовой договор с подростком в возрасте 14 лет с письменного разрешения его родителей. А с 15 лет подростки имеют возможность самостоятельно принимать решение о подработке, – напомнила Арина Садулина. – Основные виды занятости молодёжи – работы, не требующие большой ответственности и физической нагрузки. В основном это озеленение и благоустройство территорий, в том числе при образовательных организациях, мелкий ремонт детских площадок и школьного инвентаря, курьерские обязанности. Также подростки могут работать учениками архивариусов, делопроизводителями, пользователями ПК.

Арина Садулина также обратила внимание, что нижегородская служба занятости населения проводит традиционный ежегодный смотр-конкурс "Лучшая трудовая подростковая бригада".

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