На 4,5 млрд рублей возросли доходы бюджета Нижегородской области

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на сегодняшнем заседании, 29 июля. В общей сложности доходы областного бюджета увеличены на 4,5 миллиарда рублей.

Более чем на 1,7 миллиарда рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы, на 1,1 миллиарда рублей увеличены за счёт поступлений налога на прибыль организаций, на 250 миллионов – за счёт налога на имущество, на 192,6 миллиона рублей – за счёт налога на доходы физических лиц.

На 2,7 миллиарда рублей увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. Почти 590 миллионов рублей составила дотация за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2020 год, 700 миллионов рублей поступили из бюджета страны на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

– В первом полугодии 2021-го ситуация в экономике региона начала стабилизироваться, промышленность показала значительный рост, – отметил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. – Следствием является увеличение налоговых поступлений. И вновь в регион поступят серьёзные средства из федерального бюджета. В первую очередь доходы будут направляться на решение социальных задач.

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