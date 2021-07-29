Ряд домов Автозаводского района отключат от горячего водоснабжения из-за низкого качества воды

Нижегородское Управление Роспотребнадзора изучает пробы горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода после жалоб жителей о неприятном запахе. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ведомство.

Причины резкого ухудшения качества горячей воды будут установлены. В Роспотребнадзоре региона пообещали принять меры к ресурсоснабжающим компаниям из-за нарушения требований к качеству воды.

Ряд домов Автозаводского района будет временно отключен от водоснабжения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сегодня, 29 июля. А также предложила мэру областного центра Юрию Шалабаеву обеспечить жителей качественной водой.

Роспотребнадзор готов провести консультации с жителями Автозаводского района, которые отметили ухудшение качества горячей воды. Бесплатно обратиться к специалисту можно по номеру 8 800 555 49 43.

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