Ряд домов Автозаводского района отключат от горячего водоснабжения из-за низкого качества воды

Нижегородское Управление Роспотребнадзора изучает пробы горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода после жалоб жителей о неприятном запахе. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ведомство.
Причины резкого ухудшения качества горячей воды будут установлены. В Роспотребнадзоре региона пообещали принять меры к ресурсоснабжающим компаниям из-за нарушения требований к качеству воды.
Ряд домов Автозаводского района будет временно отключен от водоснабжения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сегодня, 29 июля. А также предложила мэру областного центра Юрию Шалабаеву обеспечить жителей качественной водой.
Роспотребнадзор готов провести консультации с жителями Автозаводского района, которые отметили ухудшение качества горячей воды. Бесплатно обратиться к специалисту можно по номеру 8 800 555 49 43.
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