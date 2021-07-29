Свыше 550 млн рублей направят на развитие инфраструктуры перспективной территории ОЭЗ "Кулибин"

Свыше 550 миллионов рублей направят на развитие дорожной и инженерной инфраструктуры перспективной территории второй очереди особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области в 2021 году. Эти средства выделят в рамках постановления Правительства РФ №1704. Соответствующие поправки в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" приняли депутаты Заксобрания региона на заседании сегодня, 29 июля.

Дело касается 430 гектаров, которые примыкают к границам ОЭЗ "Кулибин" и будут включены в заявку на расширение особой экономической зоны. Её направят в Минэкономразвития России в этом году.

– За прошедший год существования ОЭЗ "Кулибин" его экспертный совет одобрил семь резидентов, – отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Общее число сотрудников резидентов существующей первой очереди ОЭЗ к 2029 году планируется довести минимум до 2,5 тысячи человек, а совокупный объём налоговых отчислений компаний-резидентов в бюджеты разных уровней должен достичь 7 миллиардов рублей.

Он также подчеркнул, что химическая промышленность – это одно из основных направлений, на которых специализируется ОЭЗ "Кулибин".

– Для региона, и в особенности для Дзержинска, где располагается ОЭЗ, химическая промышленность – один из самых перспективных драйверов роста. Стараемся развивать это направление комплексно: ведётся работа над реализацией кадрового потенциала, запущен процесс создания химического промышленного кластера, к продвижению разработок химической промышленности подключается Нижегородский НОЦ, на территории первой очереди ОЭЗ в 2022 году будет запущен "Технопарк H2O" для проведения научных исследований, – сказал Андрей Саносян.

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