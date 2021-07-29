Молодежные лаборатории: путь к успеху становится короче

Около 120 новых научных молодежные лабораторий под руководством молодых и перспективных исследователей будут созданы в этом году в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в Год науки и технологий Минобрнауки России выделило дополнительные ресурсы, чтобы таким образом поддержать тех, кто учится в аспирантуре, недавно защитился или делает первые уверенные шаги в науке.

В 2021 году лаборатории будут создаваться в организациях-участниках научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Поэтому Министерство добавило несколько пунктов в заявке на открытие новой тематики научных исследований - научные направления лабораторий должны быть связаны с программами деятельности НОЦ и их технологическими проектами. Кроме того, открытие новой молодежной лаборатории возможно именно на территории инициаторов создания НОЦ.

Возраст руководителей молодежных лабораторий не должен превышать 39 лет, а доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности коллектива должна составлять не менее 60%.

В отборе участвуют:

- организации из десяти НОЦ, чьи программы деятельности поддержаны Советом НОЦ в 2019-2020 годах;

- центры, показавших высокие результаты в конкурсном отборе 2020 года;

- организации от пяти НОЦ, которые в ближайшее время станут победителями конкурсного отбора 2021 года.

Точное количество новых лабораторий, создаваемых в каждом из НОЦ, будет известно по итогам рассмотрения и экспертизы заявок в Российской академии наук.

Меры поддержки рассчитаны на 2021-2023 годы. Ежегодный объем финансирования проекта составит 1,8 млрд рублей.