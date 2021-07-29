Нижегородка Дарья Пилипенко в составе сборной России по волейболу обыграла Китай

Сборная России по волейболу со счетом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) обыграла команду Китая в третьем отборочном матче Олимпийских игр в Токио 29 июля.

Первый розыгрыш в этой встрече был очень длинным, и выиграли его россиянки. Считавшиеся явными фаворитами, победительницы Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро китаянки играли против российской команды не так эффектно. За плечами у китаянок были два поражения, а наши девушки в предыдущем матче обыграли Аргентину и были настроены на очередную победу. Успешными атаками отметились Наталия Гончарова и Ирина Воронкова, зрелищную подачу организовала Арина Федровцева. Китаянки вынужденно ушли на перерыв, после которого Воронкова реализовала эффектный эйс.

На последних минутах для усиления приема на площадку вышла нижегородка Дарья Пилипенко. Сет завершился в пользу российской команды – 25:17.

Во второй партии Чжу Тин своей игрой напомнила, почему является звездой мирового волейбола. Еще одной неожиданной трудностью для россиянок стала вышедшая на замену Ли Инин. В итоге российская команда совершила череду непростительных ошибок и буквально подарила китаянкам две партии – 23:25 и 20:25.

Четвертый сет был сложнейшим для обеих команд, а его финал по накалу страстей сравнится с матчем за «золото» Олимпиады – россиянки сделали счет 20:20, далее в плотной борьбе китаянки попадают в аут и следующее попадание Гончаровой выводит команды на тай-брейк – 27:25.

В решающей пятой партии россиянок уже было не остановить. Фетисовой удалось заблокировать Ли Инин, которая на тот момент была лидером своей команды по количеству набранных очков в этой встрече. Перед самой развязкой китаянкам удалось сократить разницу в счете до двух очков. На помощь Анне Подкопаевой вновь вышла Дарья Пилипенко и, наконец, обидное касание китаянками летящего в аут мяча принесло победу российской команде.

В настоящее время российская команда с двумя победами переместилась на третью строчку турнирной таблицы группы В, впереди сложнейшие игры со сборной США 31июля и с командой Турции 2 августа.