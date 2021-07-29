В администрации Дзержинска прошло совещание с руководителями некоммерческих организаций города

28 июля в администрации Дзержинска прошла очередная встреча главы города Ивана Носкова с руководителями общественных организаций, религиозных конфессий и национальных центров города, в этот раз в рамках кампании по присвоению Дзержинску звания «Город трудовой доблести». Встречу глава города провел совместно с председателем Думы города Дзержинска Викторией Николаевой и ее заместителем Александром Парамоновым.

«Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Дзержинск достоин этого звания. Это уже подтверждено официальным заключением Российской академии наук. Наша задача – показать, что горожане заинтересованы в получении звания, уважают историю своего города и готовы действовать сообща. В таком вопросе поддержки много не бывает, и я рассчитываю на вашу помощь. Давайте вместе сделаем большое и важное дело», - обратился к присутствующим глава города Иван Носков.

Заместитель председателя Думы Дзержинска Александр Парамонов поблагодарил представителей общественных организаций за то, что они всегда очень активно включаются в поддержку значимых для города инициатив. «Вы неоднократно демонстрировали своё неравнодушие и помогали воплощать в жизнь самые разные идеи на благо нашего города и его жителей. Ваше участие всегда имеет очень большое значение, - отметил Александр Парамонов, - и я уверен, что ваша поддержка сыграет ключевую роль в успехе голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести».

Во время встречи руководители общественных организаций выразили полную поддержку инициативы присвоения Дзержинску почетного звания и рассказали о том, как ведут сбор подписей. По словам руководителя АНО «Ветераны боевых действий» Александра Киселева, голосование внутри организации проходит как через подписные листы, так и через сайт дзержинск-за.рф. «У многих дзержинских ребят-ветеранов и инвалидов боевых действий есть сослуживцы в разных городах России, которые с удовольствием поддерживают наш город и голосуют за присвоение ему почетного звания. Голосуют и те дзержинцы, которые сейчас по долгу службы находятся вдали от своей малой Родины, но всегда о ней помнят и ждут возвращения. Присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести» это то, вокруг чего мы все сейчас должны объединиться, чтобы увековечить память наших предков», - сказал он.

Помимо этого, участники встречи рассказали о текущей деятельности своих организаций и ближайших планах. Так, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков упомянул о начале подготовки к шестому «Окскому ПараФесту», который пройдет в сентябре, и анонсировал создание и открытие «Центра новых возможностей «ПараПлан» для людей с ограниченными возможностями на базе муниципального учреждения «Город спорта». «Приятно знакомиться с представителями других общественных организаций Дзержинска на таких встречах. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству и, конечно, вместе со всеми принимаем активное участие в голосовании за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести», - поделился Михаил.

Напомним, голосование за присвоение Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» стартовало 17 июля. Поддержать инициативу может любой житель Дзержинска и всей России. Оставить свой голос можно на сайте дзержинск-за.рф или в специальных пунктах, расположенных в крупных торговых центрах города.